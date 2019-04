Póquer. Prémio de cinco milhões para 007 das cartas

Ramon Colillas era um ilustre desconhecido no mundo do póquer. Mas de repente tudo mudou. Este jovem espanhol, de 30 anos, marcou presença no Pokerstars Players Championship, nas Bahamas, o maior evento na história deste jogo, e ganhou 5,1 milhões de dólares (mais de 4,5 milhões de euros).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia