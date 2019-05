Politécnico “de Barcelos” volta a abrir portas no ano do seu 1/4 de século

No mesmo ano em que celebra o seu 25º aniversário no ensino superior público – um quarto de século que completará no dia 19 de dezembro –, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) prepara-se para mais uma ronda de “portas abertas” à comunidade estudantil de diversos distritos nortenhos. Nos próximos dias 8 e 9 de maio, centenas (ou talvez mais de 1.000, a julgar por edições anteriores) de estudantes do ensino secundário poderão visitar o IPCA e participar em atividades, que vão incluir diversas iniciativas do foro tecnológico. O objetivo é proporcionar à futura geração de universitários “um cheirinho” do que os aguarda, se optarem por continuar a estudar.

