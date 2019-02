Polícia Municipal recolheu trotinetes mal estacionadas em Lisboa

Live. Conheça as trotinetes partilhadas com desconto para quem se porta bem

A Polícia Municipal de Lisboa recolheu na tarde de segunda-feira dezenas de trotinetes elétricas partilhadas dos norte-americanos Lime e dos alemães da Tier. O Dinheiro Vivo teve acesso a imagens de um veículo da autoridade municipal de trânsito a recolher os veículos em plena Baixa de Lisboa. A informação foi confirmada oficialmente esta terça-feira junto do gabinete do vereador da Mobilidade da câmara e da Lime. É a primeira vez que a Polícia Municipal atua de forma tão direta junto dos operadores de partilha de trotinetes.

"A Lime está a par desta ocorrência. Estamos a analisar a situação", comentou fonte oficial da empresa quando confrontada com esta situação. As trotinetes estavam colocadas numa das "zonas vermelhas" de estacionamento (Bairro Alto e Colina de Alfama), onde desde 1 de fevereiro passou a ser impossível abandonar os veículos. Desconhece-se, para já, se foi aplicada a coima para estacionamento indevido, de 30 euros.

Este facto poderá explicar porque é que a Lime anunciou na terça-feira a criação de uma patrulha de 24 horas por dia para remover as trotinetes mal estacionadas pelas ruas de Lisboa e recolocá-las num dos cerca de 400 hotspots (locais de estacionamento autorizados) espalhados pela cidade. Esta solução, segundo esta multinacional, "já foi implementada em outras cidades, como Paris". A empresa norte-americana adianta ainda que os utilizadores que estacionarem as trotinetes no local errada "estão sujeito a uma tarifa extra, de cinco euros por viagem".

A câmara de Lisboa, contudo, determinou que até 31 de janeiro os operadores de mobilidade "teriam de criar uma solução tecnológica para não permitir o fim das viagens nas zonas vermelhas". Só que a Lime é uma das empresas que ainda não tem esta solução em funcionamento.

O mesmo passa-se com a Hive. O operador nascido dentro da Mytaxi referiu ao Dinheiro Vivo: "desde há três semanas temos uma equipa responsável por cobrir a maioria da cidade e áreas com maior movimento de modo a melhorar e facilitar a livre circulação dos cidadãos. Sempre que algum membro da nossa equipa troca uma trotinete é tirada uma fotografia do antes e depois e, no caso de encontrarem alguma que pertença a alguma marca concorrente também colocam no local mais apropriado", comentou fonte oficial.

