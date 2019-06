PME industriais e do setor do turismo com 100 milhões para descarbonizar

No Dia Mundial do Ambiente, as pequenas e médias empresas industriais e do setor do turismo ganharam uma nova Linha de Crédito de 100 milhões de euros, no âmbito do Programa Interface, para a Descarbonização e Economia Circular, lançada pelos ministérios da Economia e Ambiente.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia