Plateia de Al Gore só com mil lugares

Arranca terça-feira, dia 5, a segunda edição da Climate Change Leadership que, este ano, traz ao Porto produtores, climatologistas e investigadores mundiais ligados ao sector do vinho de mais de 30 países. Uma organização a cargo da Taylor’s, em parceria com a Associação Comercial do Porto e o Instituto da Vinha e do Vinho, e que encerra quinta-feira com a intervenção de Al Gore.

