Pingo Doce a recrutar 400 no Algarve. Prepara nova loja na região

O Pingo Doce está a recrutar no Algarve, procura 400 colaboradores para reforçar as cerca de três dezenas de lojas na região, bem como um novo supermercado prevista para abrir este ano.

"O que motiva este recrutamento é a sazonalidade desta região e também uma nova loja que está prevista para abrir em 2019. Estamos a contratar para as 28 lojas que o Pingo Doce tem no Algarve", adianta ao Dinheiro Vivo fonte oficial da cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins.

O processo de recrutamento decorre em várias lojas da cadeia da região, durante o mês de fevereiro, março e abril: arrancam a 28 de fevereiro na loja Lagos (junto à Marina), a 7 de março no supermercado de Armação de Pêra, segue-se a 12 e 28 de março na loja de Portimão Recomar, a 14 de março nos Bombeiros Voluntários de Albufeira e a 21 de março e 23 de abril no Pingo Doce de Almancil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Reposição, padaria, frutas e legumes, peixaria, talho, charcutaria e frente de loja são algumas das vagas para as quais a empresa está à procura de colaboradores.

"Nestes mercados estará presente a equipa de recursos humanos do Pingo Doce que efetua as entrevistas na hora e identifica os candidatos com o perfil adequado para as diferentes áreas", precisa o Pingo Doce. Os interessados podem ainda realizar a sua candidatura online.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia