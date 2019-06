Pensão de 600 euros ganha 88 euros com menos penalização de reformas antecipadas

O fim do corte do fator de sustentabilidade na flexibilização da aposentação na função pública é discutido esta quinta-feira em Conselho de Ministros e pode valer um alívio de 88 euros de rendimento no caso de uma pensão de 600 euros. Mas a antecipação da reforma, só possível com 60 anos de idade e 40 de descontos, irá manter cortes que, no limite, significarão ainda uma perda de mais de um terço do rendimento. Os sindicatos aconselham cuidado e simulações rigorosas antes de avançar.

