Pedro Rebelo de Sousa: É mais o que nos une do que o que nos separa”

Nove países em quatro continentes. A comunidade de países de língua portuguesa abrange 290 milhões de pessoas, quase 4% da população mundial, e que incluem algumas das economias mais relevante do mundo, como lembrou Pedro Rebelo de Sousa, da SRS Advogados, no fórum empresarial da Feira Internacional de Negócios que esta quinta-feira arrancou no Porto. O jurista abriu o primeiro painel, subordinado precisamente ao tema ‘Falar português em quatro continentes’, sublinhando as potencialidades de negócio neste mercado e destacando que “é mais o que nos une do que o que nos separa”.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia