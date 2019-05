PCP quer limitar o alojamento local na Baixa, Av. da Liberdade e Almirante Reis

Um apartamento com dois quartos, no Chiado, pode render até 150 euros por dia no Alojamento Local. Os dados da GuestReady mostram que esta é a zona mais rentável de Lisboa para quem vive da receção aos turistas, com a Rua Garrett e a Rua do Alecrim a assumirem os maiores valores. O Chiado é uma das áreas que o PCP quer ver incluídas na zona de contenção que limita o crescimento de novos espaços de alojamento de curta duração. A proposta de alteração ao regulamento municipal do Alojamento Local vai ser apresentada na próxima reunião de câmara e envolve toda a zona turística homogénea da Baixa, Avenida da Liberdade, Avenida da República e Avenida Almirante Reis.

