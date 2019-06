Passatempo #DreamRocket do Santander dá 3 bolsas para a EIA

O “astronauta” do DreamRocket by Santander andou pelas universidades de Lisboa a recolher as melhores ideias de negócio dos estudantes para depois eleger três, cujos autores terão uma Bolsa Santander que lhes permitirá participarem na European Innovation Academy [EIA], a maior aceleradora de negócios digitais da Europa. E mesmo quem não se cruzou com o astronauta ainda vai a tempo – o passatempo DreamRocket continua online na sua forma digital até dia 24 de junho e, nele, todos os estudantes universitários portugueses podem participar.

