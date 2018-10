Mais de 110 milhões de pessoas viram Ronaldo jogar futebol americano. Outros milhões observaram a onda gigante da Nazaré em tamanho real em plena Times Square, Nova Iorque. Não são fake news, é obra da Partners, agência que pôs o futebolista e a onda a deixar uma marca ainda mais profunda no mundo e que acaba de juntar-se à gigante Dentsu, um passo capaz de "abrir-nos as portas para o mundo", admite o CEO, Tomás Froes.

O primeiro caso aconteceu neste verão e teve um impressionante número de testemunhas, todos aqueles que estavam pregados à televisão para o evento do ano e assistiram aos anúncios mais famosos do mundo, os que passam no intervalo do Super Bowl. Com o número 7 nas costas do equipamento de futebol americano, aqueles 30 segundos que davam ao mundo uma nova perspetiva do futebolista tiveram assinatura da Partners, maior agência criativa portuguesa, que fez o anúncio para a sua cliente Altice.

No segundo caso, também em junho, o trabalho para o Turismo de Portugal, que envolvia divulgar a marca Visit Portugal no mundo, com a onda gigante da Nazaré como fantástico cartão de visita do país, mostrando-se num painel publicitário único: um ecrã de 30 metros no local turístico mais visitado do mundo, com 39 milhões de visitantes por ano.

Estas não foram as únicas pegadas internacionais da Partners -- não seria possível, com uma carteira que inclui ainda marcas como a EDP, a Brisa ou os CTT --, mas agora a perspetiva de internacionalização da agência liderada por Tomás Froes ganha muito mais força, com a Partners a juntar-se à gigante mundial de origem japonesa Dentsu.

Uma das mais premiadas do país, a Partners conta com mais de 70 colaboradores, sendo a maior agência independente em Portugal. A entrada na Dentsu Aegis Network não afastará a sede de Lisboa nem, mais importante, implicará a perda de autonomia criativa ou da gestão, já que os sócios portugueses (Tomás Froes, CEO, e Lourenço Thomaz, COO) venderam parte da sua participação mas mantêm-se na liderança da companhia. Em contrapartida, a entrada no grupo da multinacional com sede em Londres -- que opera em 145 países e conta com mais de 400 mil colaboradores, sendo um dos maiores do mundo, líder em serviços de data e publicidade digital -- será determinante para o crescimento da Partners, que ganha assim capacidade global capaz de lhe permitir expandir a sua área de influência e exportar criatividade. Neste fator conta muito o acesso que a agência portuguesa conquista ao data analytics da Dentsu, que lhe garante um conhecimento muito mais detalhado de potenciais clientes/público.

"A escala global da Dentsu Aegis Network abre as portas do mundo para a Partners", explica o presidente executivo da Partners, Tomás Froes. "Esta é uma oportunidade única que queremos aproveitar e capitalizar para os nossos clientes. O desafio de integrar criatividade e media vai mudar a forma como trabalhamos as marcas, tanto a nível estratégico como criativo. Isto é o futuro para as agências e é aquilo que as marcas hoje cada vez mais procuram. Com esta movimentação estamos, a partir de Portugal, a antecipar o futuro do mercado publicitário."

Também André Andrade, CEO da Dentsu Aegis Network para a Península Ibérica e África Subsariana, vê grandes vantagens nesta operação. "As barreiras que costumavam existir na publicidade estão a desaparecer e as agências precisam de se adaptar, através de modelos de negócio que lhes permitam ser mais abertas e inovadoras", afirma, acrescentando que a entrada da Partners na Network vai além da junção de duas agências. "Estamos a criar um modelo que oferece às marcas um modelo integrado que junta ferramentas de programmatic e expertise em analytics à escala para a compra de media e criatividade premiada e reconhecida."

Distinguida em todos os grandes festivais de publicidade -- Cannes, Eurobest, El Ojo, One Show, Clube Criativos, etc. --, nos 15 anos decorridos desde a sua fundação a Partners soma mais de 345 prémios de criatividade e 12 de agência do ano, mas este foi um ano particularmente bom para a companhia. Com 2018 chegaram, entre outros, os títulos de Agência do Ano pela revista Marketeer, pelos Prémios de Criatividade, pelo Clube de Criativos e pela Meios&Publicidade, além de um Pencil Award num dos mais prestigiados festivais de criatividade do mundo, o Ad&D.