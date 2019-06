Partners é a única em shortlist. Há Grand Prix com criatividade nacional

Não está a ser uma edição do Cannes Lions positiva para as agências nacionais. Faltando apenas conhecer os finalistas em uma categoria, até agora apenas a Onda da Partners para o Turismo de Portugal chegou a finalista no festival internacional de publicidade, a decorrer até sexta-feira na cidade do Sul de França. A AQKA de São Paulo de Hugo Veiga ganhou Grand Prix em Entretenimento com Música, com a curta-metragem Bluesman.

