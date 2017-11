Pub

Este sábado foi divulgada na internet uma fotografia de um jantar no monumento, organizado pela equipa da Web Summit

O CEO da Web Summit lamentou ter organizado um jantar no Panteão Nacional. "Pedimos desculpa por qualquer ofensa causada. Este foi um jantar organizado segundo as regras do Panteão Nacional, e conduzido com respeito," indicou Paddy Cosgrave num comunicado enviado às redações.

