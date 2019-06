Os saldos de verão chegaram. Conheça as melhores regras

Os saldos chegaram e ficam por cá até meio do verão. Numa altura em que os portugueses correm para os centros comerciais, é importante conhecer as regras. Sabia, por exemplo, que as lojas não são obrigadas a fazer trocas ou devoluções? De acordo com a Deco, fazem-no apenas por cortesia.

