O reconhecimento por parte da VW do importante papel que a Autoeuropa tem no grupo alemão constitui um sinal importante na estratégia da futura revitalização daquela que continua a ser a “âncora estratégica” do Investimento Directo Estrangeiro em Portugal. Vivem-se tempos de profunda crise internacional e no contexto da intensa competição entre regiões e mercados a urgência de um sentido estratégico mais do que se impõe. A manutenção e captação de Investimento Estrangeiro é fundamental para o sucesso económico do país. Por isso os Novos Desafios da Autoeuropa são muito os desafios da Economia Portuguesa num futuro de competitividade global.

