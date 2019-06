Os anti-influenciadores: sê quem tu és

Avançamos pela vida ajustando constantemente a opinião que temos de nós mesmos, uma ideia que flutua por comparação com quem está à nossa volta. É nesse comprimento de onda que funcionam os influenciadores. Dão à geração Instagram uma visão daquilo a que podem aspirar e, em simultâneo, a consciência daquilo que não são e do que não têm. Ver a vida aparentemente fabulosa de gente que respira Gucci e passa o dia entre palmeiras pode ter um efeito inspirador e dar aos seguidores algo com que sonhar. Mas também tem potencial para espoletar um episódio depressivo, ao acentuar com filtros poderosos um estilo de vida inalcançável.

