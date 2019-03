Os 5 eixos estratégicos da EDP para 2019-2022

A EDP vai focar-se no negócio das renováveis e vender alguns ativos de produção de energia convencional em Portugal e Espanha. Estas medidas fazem parte do plano com a atualização estratégica que a elétrica divulgou esta terça-feira e que inclui a promessa de pagar 3.000 milhões de euros em dividendos aos acionistas até 2022.

