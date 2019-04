Órbita garante não ter recebido “qualquer comunicação formal” da EMEL

A Órbita reconhece que “existem problemas na conclusão do projeto das GIRA e na sua operação” e diz-se disposta a assumir a sua quota-parte de responsabilidade. “Mas jamais aceitaremos ser o bode expiatório de um problema que tem mais responsáveis e é mais complexo do que transparece”, diz a empresa em comunicado. No qual começa por frisar que “ainda não recebeu qualquer comunicação formal por parte da EMEL” relativa à intenção de rescisão do contrato.

