OPA de Pereira Coutinho à SAG já tem luz verde e avança esta sexta-feira

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deu luz verde à operação pública de aquisição (OPA) do empresário João Pereira Coutinho sobre a SAG. A operação arranca esta sexta-feira, dia 14, às 8.30 e prolonga-se até às 15.00 do dia 28 de junho, lê-se no prospeto da operação publicado pela CMVM. O sucesso da OPA está dependente da aquisição de 90% das ações da sociedade.

