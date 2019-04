OCDE: Portugal foi dos que mais baixou impostos sobre salários

Portugal foi um dos 12 países da OCDE que baixaram os impostos sobre o rendimento do trabalho de 2017 para 2018. De acordo com o relatório “Taxing Wages 2018” da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE), a redução foi de 0,69 pontos percentuais. No ano passado tinha sido registada uma diminuição de 0,22 pontos. A redução foi superior à média da OCDE que se ficou em 0,16 pontos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia