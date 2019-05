OCDE. Défice público português afinal estagna este ano em 0,5%

O défice público de Portugal não vai descer, como diz o governo e as restantes entidades que avaliam o país. O défice de 2019 fica igual ao de 2018, em 0,5% do produto interno bruto (PIB), prevê a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) sem, no entanto, justificar o porquê desta estagnação na consolidação orçamental.

