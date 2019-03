Criado prémio de empreendedorismo com nome de João Vasconcelos

A incubadora de empresas Startup Lisboa anunciou esta quinta-feira a criação do Prémio Empreendedor do Ano "João Vasconcelos", numa homenagem ao antigo secretário de Estado da Indústria que morreu na terça-feira, em Lisboa, aos 43 anos.

Em comunicado, a incubadora explica que esta distinção visa "reconhecer e premiar anualmente, de entre os empreendedores das atuais 'startups' e 'alumni' da Startup Lisboa, aquele que se destaque pelas suas contribuições para a comunidade de 'startups' e para o ecossistema nacional".

João Vasconcelos foi diretor executivo da Startup Lisboa entre 2011 e 2015, tendo sido sucedido no cargo por Miguel Fontes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Citado na nota de imprensa, Miguel Fontes salienta que "este prémio é mais do que uma justa e merecida homenagem a alguém que deu tanto à Startup Lisboa, aos seus empreendedores e ao ecossistema português".

"Esta é a primeira, entre outras iniciativas de homenagem que a Startup Lisboa irá promover para honrar a memória e o legado daquele que foi o seu primeiro diretor executivo e que desempenhou um papel essencial na sua fundação e na afirmação do ecossistema empreendedor português", acrescenta o responsável.

O prémio será oficialmente divulgado em 30 de maio, altura em que a incubadora realiza um evento de apresentação das suas 'startups' à comunidade e a investidores.

João Vasconcelos, membro da Comissão Nacional do PS, saiu do Governo em julho de 2017 após ser constituído arguido pelo Ministério Público no processo que investigava o pagamento pela Galp Energia de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da seleção nacional no campeonato europeu de futebol de 2016, o qual acabou por ser arquivado.

Além de diretor executivo da Startup Lisboa, foi também responsável pelo LIDE Empreendedorismo, associação com foco na promoção da sustentabilidade e responsabilidade social nos negócios e nas empresas.

Antes, entre 2005 e 2011, João Vasconcelos foi adjunto e assessor do Gabinete do primeiro-ministro, José Sócrates, com responsabilidade na área dos assuntos regionais e economia.

Entre 1999 e 2005, ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE).

João Vasconcelos administrou também diversas empresas familiares nos setores do turismo e serviços, tendo também sido mentor de vários programas de aceleração empresarial, nomeadamente o Startup Pirates, Founder Institute, Lisbon Challenge e Seedcamp.

Atualmente, João Vasconcelos colaborava como 'senior adviser' da Clearwater International em Portugal para a área das 'startup' e empresas de tecnologia de informação.