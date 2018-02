Pub

Startup de Singapura arranca fase de testes em Lisboa e pode estender-se a outras cidades portuguesas com mais bicicletas nos próximos meses.

A partir desta quarta-feira há mais uma opção para deslocar-se em Lisboa: a oBike, uma das maiores startups de partilha de bikesharing do mundo, chega à capital portuguesa com 350 bicicletas prontas para partilhar e sem estações fixas. É a primeira empresa que concorre com o sistema Gira, gerido pela EMEL, e que poderá ser expandido para o resto do país, admite Assaf Amit, responsável pela chegada desta empresa de Singapura a território português.

