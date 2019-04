O problema não são as sedes

O Boston Consulting Group divulgou no mês passado o seu relatório sobre inovação referente a 2019. A Alphabet/Google surge como a companhia mais inovadora do mundo, a que se seguem a Amazon e a Apple. A grande novidade deste ano prende-se exatamente com o facto de a empresa fundada por Steve Jobs ter caído para o terceiro lugar, após 14 anos consecutivos na liderança do ranking. Também digno de registo é o facto de na lista das 50 empresas mais inovadoras, as fast movers serem europeias: a Adidas sobe da 35.ª posição, em 2018, para o 10.º lugar, em 2019; a SAP passa da 42.ª posição para a 28.ª; e a Philips sobe 20 posições, assumindo agora o 29.º lugar.

