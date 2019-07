O nosso salário médio dá para comprar 645 litros de gasolina. Em Espanha são 1126

Os portugueses pagam em média 1,49 euros por um litro de gasolina e, com um salário médio líquido a rondar os 964 euros conseguiriam compram 645 litros deste combustível.

Com estes números, Portugal surge assim em 28º lugar num ranking elaborado pelo site de descontos Picodi, que marca presença em 44 países do mundo.

"É bastante menos do que podem comprar habitantes dos países vizinhos. Em Espanha um salário médio permite adquirir 1126 litros e em França são 1496 litros, enquanto um italiano com o seu salário pode comprar 1219 litros de gasolina".

Na Europa, mostra o estudo, a gasolina mais barata surge na Rússia, país com grandes reservas de petróleo, onde é possível comprar um litro deste combustível por apenas 63 cêntimos. Os preços mais caros verificam-se na Noruega, com a gasolina a chegar aos 1,70 euros/litro. Face à vizinha Espanha, os consumidores portugueses chegam a pagar mais 20 cêntimos pelo mesmo litro de gasolina: 1,29 euros do lado espanhol e 1,49 euros do lado português.

