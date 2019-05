O mercado de depósitos da Raize é melhor que as ofertas dos bancos?

A Raize já arrancou com a sua plataforma de depósitos a prazo, com a remuneração a atingir os 1,25% brutos para um prazo de 36 meses. O montante mínimo é de 5.000 euros. As taxas de juro brutas oscilam entre os 0,5% no prazo a seis meses e 1,25% a 36 meses, com as taxas de juro líquidas a fixarem-se, respetivamente em 0,36% e 0,9%.

