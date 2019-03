O exemplo de Américo Amorim

Tive o privilégio de ter iniciado a minha vida profissional no Grupo Amorim e de ter contactado com muita regularidade com o seu líder, Américo Amorim. Uma experiência única, que muito me ajudou na minha evolução pessoal e profissional. Américo Amorim foi sobretudo um exemplo. E os exemplos mais do que nunca importam em Portugal neste tempo de reflexão sobre o futuro. Américo Amorim soube como ninguém dar o seu melhor pelo projecto de um Portugal Inovador e Ambicioso e a sua visão estratégica esteve sempre presente nas grandes decisões empresariais que tomou ao longo dos anos. Américo Amorim era uma pessoa com uma inteligência rara, uma visão única do futuro, que dedicou toda uma vida empresarial a interpretar a realidade dum país para o qual também queria uma agenda de ambição global.

