O ano do salto: gastos em Inteligência artificial disparam 44% em 2019

Sair de uma loja com produtos no bolso sem passar pela caixa e ser atendido por um robô no restaurante são faces diferentes da mesma tendência. A aplicação de sistemas de inteligência artificial (IA) no retalho explodiu e está rapidamente a transformar um segmento ávido por disrupção, depois de anos de altos e baixos com a concorrência do comércio eletrónico. É aqui, segundo os últimos dados da consultora IDC, que se vão concentrar os gastos mais elevados do mercado de IA em 2019, num total de 5,22 mil milhões de euros, distribuídos por soluções como assistentes virtuais para serviço ao cliente, conselheiros digitais e recomendações de produto. E ao que se pode antecipar, este investimento é só o princípio.

