Número de queixas no crédito ao consumo aumentou 10%

Os clientes dos bancos tiveram mais razões de queixa no crédito ao consumo. O número de reclamações aumentou mais de 10% no ano passado, segundo o Banco de Portugal (BdP), muito à conta dos cartões de crédito. No total dos serviços bancários, as reclamações estabilizaram em mais de 15 mil.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia