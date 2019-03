Número de mediadores imobiliários duplica desde 2011

É o melhor termómetro para medir o setor e, para já, atesta saúde. No ano passado, o número de imobiliárias voltou a crescer e, com a subida das vendas e a preços cada vez mais elevados, contabilizaram-se 6298 agências com licença de atividade. É mais 15,7% do que em 2017 e mais de duas vezes mais do que em dezembro de 2011, o ano em que Portugal, e a venda de casas, começou a perder terreno para a crise.

