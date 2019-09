Novo iPad, Arcade e séries a 4,99 dólares por mês: as novidades Apple

A linha de tablets da Apple vai receber uma adição no final do mês. No seu evento anual em Cupertino, antes de apresentar os novos iPhones 11, a empresa lançou a sétima geração do iPad de 9,7 polegadas, o tamanho original, tendo sido este o único a receber uma nova edição.

Os grandes trunfos da marca liderada por Tim Cook para este novo modelo são o processador A10 Fusion, o que torna o tablet "duas vezes mais rápido que o PC mais vendido", e o preço convidativo: 329 dólares, o que em Portugal vai traduzir-se em 399 euros, segundo os preços já disponíveis na loja online da Apple.

