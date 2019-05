Novo Banco com prejuízos de 93 milhões de euros

O banco liderado por António Ramalho arrancou o ano no vermelho. O Novo Banco registou um prejuízo de 93,1 milhões de euros de janeiro a março de 2019. Este valor compara com os 70,4 milhões de euros de lucros registados no primeiro trimestre do ano passado. Os piores resultados são explicados pela descida do produto bancário e pelo aumento das imparidades e provisões.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia