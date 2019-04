Novas tecnologias da saúde postas à prova em evento no Porto

Descobrir quais são as mais recentes aplicações práticas criadas pelo mundo digital e tecnológico para área da saúde e nelas investir é a meta visada pelo Digital Health Venture Forum. O evento chega pela primeira vez a Portugal já a 23 e 24 de maio, pela mão da Universidade do Porto, com a coorganização da Tech Tour e o apoio do Santander Universidades, tendo por “palco” a Porto Business School.

