Nova SBE é a 34ª melhor escola de gestão do mundo

A Nova SBE voltou a integrar o ranking internacional do The Economist, na categoria “Master in Management”, referente à turma que graduou em 2018. A lista avalia o desempenho dos mestrados de gestão das business schools do mundo, com base em critérios como empregabilidade, reach e diversidade de recrutadores e línguas de ensino.

