"Isto era maravilhoso." Do Bairro dos Corações só resta a memória

Em Oeiras há um bairro com sete décadas que está a desaparecer para dar lugar a novos edifícios e zonas verdes. Para já restam as recordações de quem ali viveu toda a vida. Até à mudança, as duas moradoras mais antigas vão mantendo a rotina: café pela manhã e compras a seguir.