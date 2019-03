Netflix testa versão low cost para o telemóvel

Há muito que a Netflix usa a estratégia de testar num certo número de utilizadores mudanças nos seus serviços ou na plataforma. Desta vez fez isso mesmo com o valor da subscrição no mercado indiano, naquele que é o segundo país com mais população do mundo. O novo plano serve apenas para aparelhos móveis e permite ter um custo mensal mais baixo do que nunca, cerca 250 rúpias, ou 3,20 euros.

