Netflix quer pôr-nos a vibrar (literalmente) com cenas de ação

A Netflix está a testar novas funcionalidades e formas de agarrar os utilizadores, agora que anunciou a subida do preço das mensalidades no Reino Unido e se especula que os aumentos cheguem a outros países. Segundo o CincoDías, a plataforma está a testar a vibração nos telemóveis, para utilizar durante sequências de ação, à semelhança do que já acontece com alguns videojogos. Com essa funcionalidade, a experiência do utilizador durante o visionamento de séries e filmes seria mais interativa.

