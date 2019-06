Nem Apple nem Google: Amazon é a (nova) marca mais valiosa do mundo

Nem Apple nem Google. Pela primeira vez, a Amazon foi é considerada a marca mais valiosa do mundo. A tecnológica liderada por Jezz Bezos está avaliada em 315,5 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 278,9 mil milhões de euros. A Amazon ultrapassou a Apple e a Google, a anterior ocupante da primeira posição do ranking BrandZ Most Valuable Global Brand 2019 elaborado pela Kantar, a agência de estudos de mercado do grupo WPP, que foi divulgado esta terça-feira.

