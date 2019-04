Multa europeia e abrandamento do negócio afundam Google

É raro a Alphabet dececionar o mercado, mas foi isso que fez com os resultados do primeiro trimestre de 2019. Não só a casa-mãe da Google reportou um volume de negócios mais baixo que o esperado pelos analistas, como também registou uma forte quebra dos lucros devido à multa milionária aplicada pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante. Feitas as contas, após a apresentação de resultados e da conferência com analistas, as ações da Alphabet caíram mais de 7%. Isto significa que cada título deu um tombo de 92 dólares face ao preço de fecho, 1,287 dólares por ação.

