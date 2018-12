Mulheres vão ter de esperar 202 anos por igualdade económica

A desigualdade com base no género continua a ser uma realidade global, apesar dos tímidos avanços para um maior equilíbrio. Contudo, na Europa Ocidental são necessários 61 anos para que exista plena igualdade de género. Portugal caiu quatro posições quando comparado com o ano passado e surge agora no 37º lugar no ranking mundial, entre 149 países. A Islândia continua no primeiro lugar, pelo décimo ano consecutivo.

