Motoristas asseguram combustível na Páscoa

Este desfecho só foi possível após a assinatura do acordo negocial entre o sindicato e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), mediado pelo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e que terá o seu primeiro ato visível na reunião agendada para 29 deste mês. Logo que as duas partes chegaram a um entendimento, o passo essencial para o fim da greve com a abertura negocial da ANTRAM a levar à mesa de negociações as reivindicações dos motoristas, os camiões de abastecimento começaram a rodar. A associação patronal estima que a situação estará regularizada “nos próximos dias”.

