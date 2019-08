Moody's abre caminho a subida de rating apesar de incerteza mundial

A semana não poderia ter sido muito pior do ponto de vista da conjuntura externa, mas terminou com um sinal de confiança em Portugal. A Moodys ainda não iguala as restantes agências de rating, que têm a dívida pública portuguesa dois níveis acima do chamado "lixo", mas pode fazê-lo na próxima ação sobre o perfil de crédito nacional. O papel do Tesouro continua a valer uma notação Baa3, mas o outlook passou a ser desde ontem positivo.

Para a agência, é agora mais provável que a dívida portuguesa, que trilha mínimos históricos de juros, se qualifique enquanto ativo de investimento do que o contrário. A mudança de perspetiva tem na base a perceção de que Portugal será capaz de avançar mais rapidamente na redução da dívida pública, que no final de junho atingia 251,2 mil milhões de euros.

A agência espera que o rácio de endividamento relativo ao PIB fique abaixo dos 110% em 2022.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Ministério da Finanças destacou, em comunicado, a confiança da Moody"s no "processo de consolidação orçamental, com reflexo na diminuição do rácio da dívida pública face ao PIB, a um ritmo superior ao estimado pela agência há um ano". E além disso, "a perspetiva de manutenção da trajetória de redução do rácio da dívida pública".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia