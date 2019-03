A “guerra dos spreads” tem se vindo a acentuar neste início de ano. Nos primeiros meses de 2019, são já quatro os bancos que reduziram a margem mínima cobrada aos clientes no crédito à habitação. Depois do BPI, Crédito Agrícola e Santander, foi a vez do Montepio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia