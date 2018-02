Pub

A inauguração de uma unidade fabril da Efacec de postos de abastecimento elétricos juntou Manuel Caldeira Cabral com a maior acionista da empresa, Isabel dos Santos, e motivou a organização de uma conferência sobre as novas tendências de mobilidade

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e Isabel dos Santos, acionista maioritária da Efacec, estiveram ontem na inauguração da nova unidade de mobilidade elétrica da empresa, na Maia, que representa um investimento de 2,5 milhões de euros. A empresária angolana salientou que a Efacec quer ser "um empregador de referência em Portugal" e até ao final do ano vão ser criados mais 78 postos de trabalho.

"Portugal é um país de inovação", começou por referir Isabel dos Santos, acionista da Efacec através da empresa Winterfell. A filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos investiu na Efacec em 2015, numa fase em que a empresa apresentava resultados negativos. Na sua intervenção, o ministro da Economia fez questão de agradecer à empresária esta aposta, que ajudou a capitalizar uma empresa com 70 anos de história num momento em que a economia portuguesa tinha dificuldade em atrair investimento estrangeiro.

"É também nos momentos difíceis, nos momentos de ajustamento como o que a economia portuguesa passou, que se vê quem acredita em Portugal e quem sabe reconhecer o valor intrínseco de uma empresa como a Efacec", reconheceu o ministro Manuel Caldeira Cabral.

A Efacec é "líder mundial nos carregadores elétricos rápidos e ultrarrápidos", conforme referiu o CEO da empresa, Ângelo Ramalho, sublinhando que a criação desta unidade é o culminar de dez anos de trabalho na área da mobilidade elétrica. Com esta nova unidade fabril, a empresa, que já exporta para mais de 40 países, pretende aumentar a sua capacidade de produção anual para os 3800 carregadores rápidos, tendo condições para expandir a produção até às nove mil unidades.

Para a empresária angolana, esta é uma "área de negócio que assume especial destaque dentro da empresa e do país" e que se traduzirá, também, na criação de postos de trabalho.

"Pretendemos ser um empregador de referência em Portugal", salientou Isabel dos Santos, avançando que o negócio da mobilidade elétrica da Efacec conta hoje com 112 colaboradores e que, até ao final do ano, deverá chegar aos 190 funcionários e atingir os 400 profissionais até 2025.

Caldeira Cabral destacou a empresa como um bom exemplo do que se faz, atualmente, na indústria portuguesa e acredita que, perante este investimento e criação de emprego, a Efacec dará um forte contributo para o aumento das exportações no setor industrial e de produtos de engenharia e maquinaria, que cresceram cerca de 15% no ano de 2017.

Antes da visita à fábrica, o ministro elogiou a visão da empresa em apostar nesta área há dez anos, quando ainda não existiam veículos elétricos em Portugal, e destacou o papel desta solução portuguesa para um problema à escala mundial. Isabel dos Santos congratulou-se por a Efacec estar "no centro da revolução da mobilidade elétrica".