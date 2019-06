Os chamados ‘mini-bots’ são considerados uma “estupidez” por Olivier Blanchard, antigo economista-chefe do FMI, e um meio que deixaria Itália mais preparada para uma saída do euro, ainda assim “catastrófica”, segundo João Moreira Rato, ex-presidente do IGCP.

