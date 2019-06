Mestres dos efeitos especiais partilharam o que sabem com alunos do IPCA

Vai só na sua 2.ª edição, mas a GameDev Week, este ano realizada entre 30 de maio e 1 de junho, em Barcelos, já se tornou num dos maiores eventos de videojogos e conteúdos digitais do país e da Europa. A afirmação parte de Duarte Duque, professor e um dos responsáveis pela organização do evento, que fez um balanço muito positivo da edição de 2019. Da iniciativa do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), realizado com o apoio do Santander Universidades, a par de outras instituições, o evento trouxe a Portugal não apenas alguns dos grandes mestres dos efeitos especiais, como também recrutadores, que estão de olho naquilo que os alunos do IPCA são capazes de fazer.

