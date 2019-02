Mercadona acorda salário de 1300 euros e medidas sociais em Espanha

A Mercadona, retalhista espanhola que abrirá este ano as suas primeiras lojas em Portugal, acordou o pagamento de um salário mínimo base de 1300 euros brutos e sete semanas de extensão da licença de paternidade com os sindicatos espanhóis.

As novas medidas foram publicadas ontem, segunda-feira, no Boletim Oficial do Estado espanhol, e entraram em vigor no início do ano e por um prazo de cinco anos, até 2023. O contrato coletivo é um resultado do acordo entre a Mercadona e os sindicatos formalizado em dezembro do ano passado.

O acordo incorpora várias medidas de natureza social e reforça compromissos no sentido de numa maior conciliação entre a vida familiar e profissional.

