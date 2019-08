Mercadona abre portas em Barcelos a 26 de setembro

No dia um da Mercadona pagava-se mais do que na concorrência

Em setembro a Mercadona regressa às aberturas de loja. Depois de, em julho, ter inaugurado quatro espaços no distrito do Porto (em Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia e Gondomar), em setembro estreia-se no distrito de Braga, com a abertura de uma loja em Barcelos a 26 de setembro.

A partir de hoje e até dia 6, a Mercadona estará a realizar sessões de apresentação do novo espaço à comunidade. Como tem sido hábito da política da empresa, estas apresentações de uma hora, acontecem duas vezes por dia para cerca de uma centena de participantes e pretendem mostrar aos vizinhos do supermercado o que vão poder encontrar na futura loja.

Para além de Barcelos, a Mercadona tem ainda mais cinco aberturas previstas até ao final do ano : Porto, Aveiro, Braga (zona de Lamaçães, ao lado da Leroy Merlin), Penafiel e São João da Madeira. Por essa altura, contará com cerca de mil funcionários em todo o país. A expansão para o resto do país irá ser gradual, sendo que a chegada a Lisboa só está prevista para 2021. A empresa pretende ter entre 150 a 200 lojas em Portugal nos próximos sete a oito anos.

De acordo com um estudo recente da Markest Consulting , desde que a cadeia espanhola anunciou, há três anos, a entrada em Portugal, nasceram 317 supermercados, elevando para 2820, até ao final do ano passado, o número de lojas de retalho alimentar no país.

Marta Velho é jornalista do Dinheiro Vivo.