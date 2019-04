Mercado Digital: a transformação tecnológica no consumo

Os dados estatísticos mais recentes apontam para uma assinalável evolução do e-commerce em Portugal, comprovando uma tendência anotada nos últimos anos, sobretudo no que respeita aos contratos business-to-consumer (B2C). De facto, a contratação electrónica tem registado um sucessivo crescimento acima dos dez pontos percentuais, num valor global de 75 mil milhões de euros (incluindo os contratos business-to-business – B2B), representativo de cerca de 40% do PIB. São múltiplos os tipos de produtos e serviços adquiridos, desde equipamentos electrónicos, acessórios de moda e beleza, viagens e estadias em hotéis, bilhetes de espectáculos, música e jogos.

