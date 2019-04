Menos transportes na quinta-feira. Saiba com o que pode contar (e alternativas)

O agravamento da crise dos combustíveis vai ter impactos na quinta-feira para quem depende do autocarro para chegar ao trabalho, sobretudo nas cidades perto de Lisboa. As empresas do grupo Barraqueiro são as que vão aplicar maiores cortes na circulação mas também são esperados cortes na TST. Para já, os barcos da Transtejo/Soflusa e os autocarros da STCP e Carris escapam aos cortes.

